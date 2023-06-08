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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال إثر تفجير منزل الأسير إسلام الفروخ برام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلية
قوات الاحتلال الإسرائيلية
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شهدت رام الله مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، جراء اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، وتفجير منزل عائلة الأسير إسلام الفروخ، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأصيب العشرات جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية الرصاص الحي والمعدني على مئات الفلسطينيين خلال اقتحام حي "رام الله التحتا" في البلدة القديمة.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلية منزل الأسير ثم هدمه، بزعم التخطيط وتنفيذ عمليتي تفجير متزامنتين في محطتي حافلات بمدينة القدس، مما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين في نوفمبر الماضي.

وطردت قوات الاحتلال الإسرائيلية كل سكان البناية السكنية التي تعود لعائلة فروخ، وأيضا الجيران، ومنعتهم من العودة لتفقد منازلهم إلا بعد انسحاب قوات الاحتلال.

ويقع المنزل في بناية سكنية مكونة من 4 طوابق، وتبلغ مساحته 250 مترا مربعا، ويأوي والدي الأسير وشقيقاته الأربع.

وقبل شهرين، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي قرارا بهدم منزل الفروخ، وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بإبلاغ العائلة نيتها هدم المنزل ليلة الأربعاء، ونفذت فجر اليوم الخميس.

يشار إلى أنه تم اعتقال إسلام فروخ في 27 ديسمبر من العام الماضي.

رام الله مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية تفجير منزل عائلة الأسير إسلام الفروخ