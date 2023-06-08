أمين عام «التعاون الخليجي» يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع ماليزيا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الأربعاء، أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وماليزيا بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه بنائب وزير خارجية ماليزيا داتوك محمد بن علم، في مقر الأمانة العامة بالرياض، حيث بحثا العلاقات الخليجية الماليزية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بما في ذلك رفع مستوى الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وأشار البديوي إلى الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عُقد في عام 2022 في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، مؤكدا أن ذلك الاجتماع تم بُحث خلاله مجالات تعزيز العلاقات الإستراتيجية والتعاون المشترك بين الجانبين، لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والصداقة وخدمة المصالح المشتركة في المجالات كافة بما يلبي تطلعات الجانبين.