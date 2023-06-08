رئيس «الاعتماد والرقابة»: مصر في ريادة المنظومة الصحية.. ونسعى لتشارك التجارب مع الأشقاء الأفارقة والمؤسسات الدولية

أكد الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة لــ«البوابة نيوز»، أن مصر في ريادة المنظومة الصحية، وأن إطلاق مؤتمر صحة أفريقيا للسنة الثانية في مصر مهم للتأكيد على أن الخدمة الصحية في عقل القيادة السياسية والحكومة، من خلال الخطط والرؤية الاستراتيجية 2030، ونستطيع القول أن مصر قادرة على إطلاق مؤتمرات متخصصة، مما يؤكد ريادة مصر وعودتها إلى صدارة المجال الصحي.



وأوضح رئيس الاعتماد والرقابة أن الهيئة ستعرض دورها وأنشطتها على الزائرين بالمؤتمر على المستوى القومي والإقليمي والدولي، حيث يحضر المؤتمر مؤسسات صحية عالمية، ومشاركة دول إفريقية وعربية، كما سيتم إبراز الدور الرقابي للهيئة لضبط المنظومة الصحية في مصر.



وأضاف «طه» في تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، أن من ضمن أدوار الهيئة خلال المؤتمر نشر المعايير الصحية بين الدول المجاورة، ومساعدة منشآتها في التأهيل للحصول على الاعتماد الصحي من خلال اتفاقيات دولية.

وقال رئيس الاعتماد والرقابة: دورنا ليس قاصرًا على الدور المحلي، وأؤكد على أن مخرجات الرعاية الصحية في مصر ذات ثقة وذات جودة بما يضمن خلق سياحة علاجية، من خلال بناء الثقة الصحية بين مصر ودول الجوار والعالم.