الثانوية العامة 2023| خبير تربوي يكشف إخفاقات نماذج الوزارة التدريبية.. والنصائح النهائية للتعامل مع الامتحان

بدأ العد التنازلي لـ ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، التي تنطلق الإثنين المقبل 12 يونيو، ويؤدي قرابة 700 ألف طالب وطالبة الامتحانات هذا العام.

نماذج استرشادية

وأتاحت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية نماذج استرشادية، عبر موقعها الرسمي للتدريب على الامتحان، كما أتاحت فيديو توضيحي للتعامل مع “البابل شيت”.

روشتة لطلاب الثانوية العامة

وحول التقييم الأخير لإجراءات وزارة «التعليم» الأخيرة قبل ومع انطلاق ماراثون الثانوية العامة، ومواجهة الاخفاقات، قدم الدكتور تامر شوقي إبراهيم، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس روشتة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: «إن وزارة التربية والتعليم اتاحت هذا العام نماذج استرشادية على نمط امتحانات العام الماضي كنوع من تدريب الطلاب عليها استعدادا لامتحانات العام الحالي، بينما أتاحت الوزارة النماذج للطلاب في وقت متأخر (13 مارس 2023) عن الموعد الذي سبق أن حددته (وهو منتصف فبراير 2023)، وتضمنت النماذج الكثير من الأخطاء اللغوية، وسوء جودة الإخراج للنماذج في المواد المختلفة، ولم يتطابق شكل النموذج الاسترشادي مع شكل الامتحان النهائي.

وكشف تامر شوقى، عن وجود أخطاءً فنية في صياغة أسئلة الاختيار من متعدد جعلت منها أسئلة معيبة مثلما هو الحال في نموذج علم النفس والاجتماع، لافتًا إلى أن بعض النماذج في المواد التي تشمل أكثر من علم مثل “علم النفس وعلم الاجتماع”، و"الفلسفة والمنطق".

أسئلة النماذج الاسترشادية

كما تميزت أغلب أسئلة النماذج الاسترشادية بالسهولة والمباشرة مما يجعلها تختلف عن أسئلة الامتحانات النهائية والتي تكون أكثر صعوبة وغير مباشرة، وبعد أن قامت الوزارة بتقليل عدد الأسئلة سواء المقالية أو الموضوعية في كل المواد الدراسية أصبحت النماذج الاسترشادية غير مطابقة لامتحانات آخر العام ( فمثلا كان عدد الاسئلة في النماذج الاسترشادية في الشعب الادبية 50 سؤالا منها 46 سؤال اختيار من متعدد، 4 أسئلة مقال قصير، أصبحت 46 سؤالا في امتحانات أخر العام منها 44 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقالي قصير).

ورقة البابل شيت

وأشار إلى الوقوع في خطأ وجود الاسئلة المقالية في وسط أسئلة الاختيار من متعدد ( في منتصف تسلسل أسئلة الاختيار من متعدد) بينما تكون ورقة البابل شيت مصممة لتشمل جميع أرقام أسئلة الاختيار من متعدد متسلسلة)، وهذا ما سيتم تلافيه في الامتحانات النهائية – حيث سيتم فصل الأسئلة المقالية عن الاختيار من متعدد- مما يجعلها مختلفة عن النماذج الاسترشادية، والاقتصار على نموذج استرشادي واحد في كل مادة، بينما كان الأولى إتاحة نماذج متعددة.

استعانة الطلاب بنماذج أخرى

وبناء على ما سبق، أوضح «شوقي» أنه فقد أدرك الكثير من الطلاب أوجه القصور الموجودة في النماذج الاسترشادية ولجأوا إلى الاستعانة بنماذج أخرى قام المعلمون بإعدادها سواء من امتحانات السنوات السابقة أو في ضوء خبراتهم بطرق الاسئلة والتقويم الجديدة، حيث لم يكتف الطلاب بها، وتشهد الفترة الحالية رواجا كبيرا في تداول نماذج امتحانات خارج إطار الوزارة بين الطلاب لمراجعتها رغم وجود بعض السلبيات المرتبطة بها مثل وجود أخطاء في صياغة بعض الأسئلة أو في الإجابات، أو ابتعاد الكثير من الأسئلة عن قياس نواتج التعلم الحقيقية، فضلا عن تكلف ولي الأمور أموال طائلة للحصول على تلك النماذج والتي لا يعدها أساتذة متخصصون في المواد المختلفة كما هو الحال في نماذج الوزارة ذات الثقة الأعلى لدى الطالب وولي أمره، ولا بد أن تنتبه الوزارة لكل السلبيات التي ظهرت في النماذج الاسترشادية هذا العام والسابق ذكرها وتلافيها في الأعوام المقبلة.

مراعاة الوزراة لبعض الأمور

وأكد «شوقى»، ضرورة الانتباه لعوامل فنية ومهمة، في مقدمتها الاهتمام بالعنصر البشري (المعلمين) هو العامل الأهم في نجاح العملية الامتحانية، ولا بد أن تعمل الوزارة على توفير ما يمكن أن يجعل المعلم يقوم بعمله على أكمل وجه، ويصل به إلى أعلى درجات الأمان والرضا الوظيفي، وذلك من خلال مراعاة الوزارة بعض الأمور لتحقيق ذلك لتجنب المشكلات، التي حدثت خلال السنوات السابقة ومنها:

1. التدقيق في اختيار المراقبين تتوافر فيهم شروط اللياقة الصحية بقدر الإمكان، وخاصة مع ارتفاع أعمار معظم المعلمين بالوزارة.

2. مراعاة توزيع المراقبين على أدوار اللجان بالمدرسة بما يتناسب مع ظروفهم، بحيث تُعطي الأولية للمراقبة في الأدوار المنخفضة لأصحاب الأمراض، ولكبار السن.

3. مراعاة زيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه المعلم نظير المراقبة وأعمال الامتحانات وخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، واضطرار عدد من المعلمين الي استخدام أكثر من وسيلة مواصلات، فضلا عن تدبير نفقات الطعام والشراب.

4. توفير التأمين التام للمعلمين داخل وخارج اللجان لحمايتهم من الطلاب والاهالي وخاصة في المناطق الشعبية والنائية.

5. توفير ماء مثلج ومراوح للمعلمين والطلاب وخاصة مع انعقاد الامتحانات في الصيف والحر الشديد.

6. توفير استراحات مناسبة للمعلمين يتوافر فيها الحد المناسب من المعيشة الكريمة خلال فترة الامتحانات والتصحيح.

الإجراءات اللازمة لضبط اللجان ومنع الغش

وعن الإجراءات المطلوبة لضبط اللجان، ومنع الغش، أشار «شوقى»، بضرورة التدقيق الشديد في انتقاء كافة العناصر العاملة في العملية الامتحانية، وتشديد إجراءات التفتيش والمراقبة عند دخول الطلاب اللجان، مع الاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية في الكشف عن الموبايلات قبل دخولها اللجان، وصرف مكافآت مجزية لكل من يدلي بمعلومات موثقة عن أي شخص قام بتسريب الامتحانات أو ساعد على الغش، وتوقيع عقوبات فورية ومعلنة على أي شخص (سواء طالب أو مسؤول) قام بتسريب الامتحانات أو ساعد على الغش.

وتابع، الاستعانة بالأجهزة الحديثة لعمل تشويش على استخدام اجهزة الموبايلات في اللجان، والتأكد من عمل كاميرات المراقبة وتشغيلها وتفعيلها لرصد أي حالات الغش أو تسريب الامتحانات، وقيام المراقبين، والملاحظين بواجباتهم أثناء الامتحانات.