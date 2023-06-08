بدلًا من الاتصال بـ121.. تطبيق جديد على الموبايل للإبلاغ عن انقطاع الكهرباء

وفقا لرؤية الدولة في التحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين وتنوع قنوات تقديم الخدمة بما يتوافق مع كافة الفئات المجتمعية وتوفير وسائل أكثر مرونة ويسر وبشكل مؤمن يحفظ سرية وخصوصية البيانات.

ومن أجل التسهيل على المواطنين، تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقديم خدماتها بطرق مختلفة وتلقى الخدمة بطريقة مريحة وبجودة أعلى يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الكهرباء المستمرة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الشفافية وعدالة الحصول على الخدمات وتقديمها للفئات المستفيدة بسهولة ويسر.



قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تنفيذ وإطلاق تطبيقات جديد خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء.

وذلك استكمالًا لأعمال المنصة الموحدة الخدمات الكهرباء الذكية التي وصل عدد المستخدمين لها منذ بداية عملها فى 1/7/2020 وحتى الآن إلى 3.5 مليون مستخدم بما يزيد عن 3.6 مليون طلب خدمة من الخدمات المتنوعة على المنصة والتى وصلت إلى (25) خدمة.

من هنا ترصد «البوابة نيوز» التطبيقات الجديدة الخاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء هى عبارة عن تطبيقين للهواتف الذكية (اندرويد وايفون) وهى:



- تطبيق طوارئ الكهرباء

وهو تطبيق خاص بالإبلاغ عن انقطاعات الكهرباء وأي شكاوى فنية تتعلق بشبكات الكهرباء بسهولة وسرعة بدلًا من الاتصال على الرقم الموحد 121

الرابط الخاص بالتطبيق على اندرويد (Play Store)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.emergency



رابط الايفون (App Store)

https://apps.apple.com/eg/app/طوارئ-الكهرباء/id1660420335

وهذا التطبيق يحقق التنوع فى قنوات تقديم الخدمة للعملاء وسهولة تقديم الشكاوى والبلاغات الخاصة بانقطاع الكهرباء والأعطال بما يحقق صالح جمهور المشتركين والوصول إلى رضاء العملاء والعمل المستمر فى تحسين جودة الخدمات التى تقدمها شركات التوزيع للعملاء

كما تجدر الاشارة إلى تشتغيل جميع خدمات الكهرباء التى تقدم للمشتركين والعملاء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية من خلال شبكة الانترنت عبر الرابط التالى:

https://eservices.eehc.gov.eg/

والتطبيق الخاص بها عبر الهواتف الذكية (اندرويد – ايفون)

رابط التطبيق اندرويد (Google Play):

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.eehc

رابط التطبيق على ايفون App Store :

https://apps.apple.com/eg/app/خدمات-كهرباء-مصر/id1583743351

