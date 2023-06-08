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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بدلًا من الاتصال بـ121.. تطبيق جديد على الموبايل للإبلاغ عن انقطاع الكهرباء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وفقا لرؤية الدولة في التحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين وتنوع قنوات تقديم الخدمة بما يتوافق مع كافة الفئات المجتمعية وتوفير وسائل أكثر مرونة ويسر وبشكل مؤمن يحفظ سرية وخصوصية البيانات.

ومن أجل التسهيل على المواطنين، تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  لتقديم خدماتها بطرق مختلفة وتلقى الخدمة بطريقة مريحة وبجودة أعلى يأتي ذلك فى  إطار جهود وزارة الكهرباء المستمرة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الشفافية وعدالة الحصول على الخدمات وتقديمها للفئات المستفيدة بسهولة ويسر.

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تنفيذ وإطلاق تطبيقات جديد خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء.
وذلك استكمالًا لأعمال المنصة الموحدة الخدمات الكهرباء الذكية التي وصل عدد المستخدمين لها منذ بداية عملها فى 1/7/2020 وحتى الآن إلى 3.5 مليون مستخدم بما يزيد عن 3.6 مليون طلب خدمة من الخدمات المتنوعة على المنصة والتى وصلت إلى  (25) خدمة.

من هنا ترصد «البوابة نيوز» التطبيقات الجديدة الخاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء هى عبارة عن   تطبيقين  للهواتف الذكية (اندرويد وايفون) وهى:

 
- تطبيق طوارئ الكهرباء
وهو تطبيق خاص بالإبلاغ عن انقطاعات الكهرباء وأي شكاوى فنية تتعلق بشبكات الكهرباء  بسهولة وسرعة بدلًا من الاتصال على الرقم الموحد 121
الرابط الخاص بالتطبيق على اندرويد (Play Store)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.emergency
 

رابط الايفون (App Store)
https://apps.apple.com/eg/app/طوارئ-الكهرباء/id1660420335
وهذا التطبيق  يحقق  التنوع فى قنوات تقديم الخدمة للعملاء وسهولة تقديم الشكاوى والبلاغات الخاصة بانقطاع الكهرباء والأعطال بما يحقق صالح جمهور المشتركين  والوصول إلى رضاء العملاء والعمل المستمر فى تحسين جودة الخدمات التى تقدمها شركات التوزيع  للعملاء
كما تجدر الاشارة إلى تشتغيل جميع خدمات الكهرباء التى تقدم للمشتركين والعملاء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية من خلال شبكة الانترنت عبر الرابط التالى:
https://eservices.eehc.gov.eg/
والتطبيق الخاص بها عبر الهواتف الذكية (اندرويد – ايفون)
رابط التطبيق اندرويد (Google Play):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.eehc
رابط التطبيق على ايفون App Store  :
https://apps.apple.com/eg/app/خدمات-كهرباء-مصر/id1583743351
 

التطبيقات الجديدة اعطال الكهرباء للهواتف الذكية اندرويد و ايفون