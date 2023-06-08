بالصور.. رفع الإشغالات بحي العجوزة وإزالة بناء مخالف دون ترخيص بأرض اللواء

تمكنت محافظة الجيزة من خلال وحدة المتغيرات المكانية بحي العجوزة من رصد حالتين بناء مخالف دون ترخيص بأرض اللواء، وعلى الفور نفذ الحي حملة مكبرة لإزالة المخالفات بعدد من الشوارع منها “شارع إسماعيل الشاهد وبشارع الصفطاوى بأرض اللواء ” وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ويأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على مخالفات البناء.

كما تم إزالة مباني مخالفة بالدور الـ (١٥ ؛ ١٦ ) فوق الأرضي لعقار بشارع السودان بدون ترخيص والمتابعة الدورية لعدم تكرار البناء المخالف، كما تمكنت رفع كافة التعديات على الطرق ومصادرة الإشغالات من الكافيهات والمقاهى والمحلات التجارية لضبط الشارع من خلال القيام بحملات صباحية ومسائية وأيضا المرور الميدانى ليلًا وإلزام المحلات بالغلق طبقا للمواعيد المقررة وترشيد استهلاك الكهرباء حيث تم رفع ٢٦٠ حالة إشغال متنوعة وإيقاف أعمال تشطيبات مخالفة بدون تصريح بشارع عبد المنعم رياض وتم مصادرة المحتويات واتخاذ الإجراءات القانونية وذلك بمتابعة وإشراف اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة بضرورة المتابعة الميدانية الدورية لرصد المخالفات.