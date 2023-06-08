تفحم 7 سيارات.. انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب بجراج في الجيزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل جراج بشارع ترسا بالجيزة، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة سبب اندلاعه، وحصر الخسائر الناجمة عنه.



تفحم 7 سيارات

وتبين من تقرير المعمل الجنائي أن الحريق قد نشب داخل الجراج، قد أدى إلى تفحم ٧ سيارات، قبل نجاح رجال الحماية المدنية بإطفائه.

وأكدت التحريات أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل جراج سيارات بمنطقة ترسا.

علي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق وفرض كردون أمني، ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة وأمكن السيطرة على النيران وإخمادها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.