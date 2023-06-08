بالصور.. رئيس جامعة الأقصر يستعرض مناقشات اجتماع «الأعلى للدراسات العليا والبحوث»

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، والتي انعقدت بمقر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح رئيس جامعة الأقصر، أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بقطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، من بينها متابعة تنفيذ الخطط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث؛ لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضايا الهامة التي تواجه المجتمع.

كما بحث أعضاء المجلس، مقترح اللائحة الاسترشادية الموحدة لمراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات المصرية، كما تم مناقشة الأبحاث التي تم إعدادها فيما يتعلق بمكافحة الفساد، تمهيدًا لإطلاق مسابقة بين الجامعات في هذا الشأن، فضلًا عن مناقشة المقترحات المقدمة كدليل استرشادي لسياسات الملكية الفكرية.

كما تم مناقشة تحديث المكتبات الرقمية ووضع خطة عمل مستقبلية لتعظيم الاستفادة من المكتبات الرقمية بالجامعات المصرية، وناقش موضوع المعوقات التي تواجه الطلاب الوافدين المتقدمين لمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية، فيما يخص التسجيل والتشكيل والمناقشة وإجراءات القبول بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، كما ناقش المجلس إعداد تصور لتصنيف دولي للجامعات المصرية.

واستعرض المجلس، ضوابط وآليات تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن المعيدين والمدرسين المساعدين المسجلين للدراسات العليا بالكليات حديثة التأسيس بالجامعات الحكومية المصرية، كما تم مناقشة الساعات المعتمدة المطلوبة في مرحلة الدراسات العليا، لبحث إمكانية الإسراع في الدراسات العليا بالجامعات المصرية إن أمكن.

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث (1)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث (2)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث (3)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث (4)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث (5)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث (6)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث (7)

الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث (8)