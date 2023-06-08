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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس البرلمان العربي يدين اقتحام سفارة البحرين ومقر إقامة سفيرها في الخرطوم

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي عادل العسومي
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أعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام سفارة مملكة البحرين ومقر إقامة السفير البحريني في العاصمة السودانية "الخرطوم"، معتبرا أن هذه الاقتحامات والتعديات تمثل انتهاكاً جسيماً لسيادة الدول واعتداء على مقراتها الرسمية وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدبلوماسية.

وجدد العسومي - في بيان يوم الأربعاء رفض البرلمان العربي لكل أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومقراتها، داعيا السلطات السودانية إلى اتخاذ ما يلزم لتوفير التأمين الكامل لها ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان. 

ودعا رئيس البرلمان العربي، الأطراف السودانية للوقف الفوري للصراع ووقف إطلاق النار، والالتزام بقرارات القمة العربية الأخيرة في جدة بالمملكة العربية السعودية، وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حل سياسي وتغليب لغة الحوار للخروج من الأزمة الراهنة والحفاظ على وحدة وسيادة السودان.

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