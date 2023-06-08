وزير الرياضة يهنئ منتخب الإعاقات الذهنية لإنجازاتهم ببطولة الألعاب العالمية

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس مع لاعبي ولاعبات بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية، والمشاركة بدورة الألعاب العالمية التي تقام في فرنسا خلال الفترة من ٤ حتى ١٠ يونيو الجاري لتهنئتهم بنتائجهم خلال منافسات الدورة.

وحرص وزير الرياضة خلال اتصاله لاعبي ولاعبات البعثة بتقديم التهنئة لهم وتحفيزهم على تقديم مستويات مميزة فيما تبقى لهم من منافسات بالبطولة.

وتشارك مصر بالبطولة بعدد ٥٤ لاعبًا بخمس ألعاب وهي ألعاب القوى والسباحة وتنس الطاولة والفروسية والكاراتيه.

حيث حصل اللاعب محمد جوده على فضية السباحة ٨٠٠م كما حصد نفس اللاعب برونزية ٥٠م ظهر

بينما حصلت اللاعبة فاطمة الصاوي على برونزية ٤٠٠ م متنوع

بينما فى ألعاب القوى حصل اللاعب عمر علاء على ذهبية دفع الجلة، وأيضًا حصد نفس اللاعب ذهبية قذف القرص

فيما حصدت اللاعبة ساميه محمد

على ذهبية قذف القرص

ونالت اللاعبة ريتاج محمد ذهبية ١٥٠٠ م

واللاعبة فاطمه الزهراء محمد

على ذهبية ١٥٠٠ م

واللاعب علي عبدالله فضية ال ١٠٠ م

بينما نال سيف بدر برونزية دفع الجلة

وفى تنس الطاولة حصل اللاعب مروان عماد علي برونزية الفردي ويترأس البعثة الأستاذ محمود الشيخ عضو مجلس إدارة اتحاد الاعاقات الذهنية.