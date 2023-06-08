رابطة الأندية تصدر بيانًا للرد على الاتحاد الدولي في أزمة المحترفين

أصدرت رابطة الأندية المصرية بيانا ترد خلاله على الرابطة الدولية للاعبين المحترفين "فيفبرو" بشأن تحذير اللاعبين الأجانب من التعاقد مع الأندية المصرية.

وجاء بيان رابطة الأندية المصرية كالآتي:

بصفتنا رابطة الأندية المصرية المحترفة (EPL)، الهيئة الحاكمة المسؤولة عن حماية حقوق ومصالح الأندية في مصر، قمنا بمراجعة مقالة FIFPRO الأخيرة بعناية لتسليط الضوء على بعض الأزمات التي يعاني منها بعض اللاعبون في بلدنا.

تقدر رابطة الأندية المصرية تفاني FIFPRO في حماية حقوق الأندية ولاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم.

تعرب الرابطة عن دعمها للتوصيات المقدمة من FIFPRO إلى جميع لاعبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم. نعتقد أن النقاط التي أثارها المقال ذات أهمية قصوى وتستحق اهتمام جميع اللاعبين الذين يفكرون في الانتقالات على مستوى العالم وليس فقط في مصر مع ملاحظة ما يلي:

1- يتم تسجيل جميع اللاعبين في مصر من خلال نظام FIFA TMS لضمان عمليات التوثيق المناسبة للانتقالات.

2- يجوز للأندية طلب جوازات سفر اللاعبين بسبب التزاماتها القارية أو الدولية وكذلك للأغراض الإدارية والسكنية. تمت مراجعة الاتحاد المصري لكرة القدم الجهة المنوطة بهذا الأمر، والذي أكد مسؤولوه أنه خلال السنوات الأربعة الماضية لم تتعد الحالات المذكورة حالتين فرديتين، وتم حلهما داخل لجان الاتحاد، لذلك من غير المعقول تعميم الأمر على الكرة المصرية.

3- من المهم ملاحظة أنه وفقا للوائح المعمول بها في مصر، يحق لجميع اللاعبين الاعتراض على أي مخاوف أو شكاوى مع الكيانات القانونية المناسبة، وذلك وفقا للوائح الفيفا.

4- يتم توفير عقود اللاعبين باللغتين الإنجليزية والعربية، ويتحمل اللاعبون المحترفون ووكلائهم مسؤولية التفاوض على حقوقهم وشروطهم التعاقدية.

5- أي مواقف خارج العمليات المذكورة أو أي انتهاكات محتملة يتم التحقيق فيها بدقة، على أساس كل حالة على حدة لضمان المعاملة العادلة ودعم حقوق اللاعبين.

تشجع رابطة الأندية المصرية المحترفة بشدة جميع اللاعبين على الإحاطة علما بهذه التوصيات والاطلاع على اللوائح عند إبرام التعاقدات أو أي تعاملات أخرى مع الأندية. وترفض الرابطة المخاوف المثارة بشأن حيادية واستقلالية هيئات صنع القرار الرياضي في مصر والتي تتواجد بالأساس.

وتبذل الرابطة كل الجهود لتعزيز شفافية ونزاهة هذه الهيئات لدعم مبادئ العدالة والإنصاف استكمالا لمشوار تطوير الكرة المصرية الذي بدأ منذ اقل من عامين مع إنشاء رابطة الأندية المصرية المحترفة، ومنذ ذلك الحين، تنفذ الرابطة خططا فعالة للحوكمة والنزاهة كجزء من التزامها بتطوير كرة القدم في مصر.

تود الرابطة التنويه على أن الجمعية المصرية للاعبين المحترفين، والمخولة من قبل FIFPRO لم تتقدم بأية شكوى رسمية خلال الموسمين الحالي والسابق وهو ما يؤكد عدم صحة هذه الادعاءات.

وعلى صعيد التطوير، الرابطة بصدد إنشاء إدارة للنزاهة داخل التشكيل الخاص بها. ستخصص هذه الإدارة لمراقبة وحماية حقوق الأندية واللاعبين بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم. نعتقد أن إنشاء هذه الإدارة ستساهم بشكل كبير في ضمان ممارسات عادلة وشفافة داخل مسابقاتنا. نهدف إلى توفير منصة موثوقة للاعبين لطلب التعويضات وإيجاد حلول لأية مشكلات قد تواجههم.

علاوة على ذلك، يتعاون الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) بصورة فعالة مع رابطة الأندية المصرية المحترفة (EPL)، ويعمل بشكل وثيق مع الأندية لضمان تنفيذ خارطة الطريق. نقدر تركيز FIFPRO على توثيق أي عمليات تعاقدية وعمليات انتقالات بين الأندية. نشجع اللاعبين على الاحتفاظ بسجلات شاملة لهذه الأمور لحماية مصالحهم وتقديم الأدلة إذا لزم الأمر.



نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع FIFPRO في المستقبل لتعزيز بيئة آمنة ومواتية لممارسة كرة القدم المحترفة في معًا، يمكننا أن نخطو خطوات كبيرة في القضاء على النزاعات والممارسات التعسفية، وحماية حقوق اللاعبين.

لذلك، نود أن نوجه الدعوة إلى FIFPRO لمناقشة خارطة الطريق والعمل معا من أجل تطوير إدارة نزاهة اللاعبين والأندية، مما يضمن أفضل نهج وتعاون فعال بين منظماتنا. ونقدر شراكة FIFPRO وتفانيها من أجل رفاهية لاعبي كرة القدم حول العالم.

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