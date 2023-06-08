مأمورية قتالية تداهم وكر المتهم بترويج المواد المخدرة عبر فيسبوك في أسيوط

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. يقوم القائمون عليها ومتابعوها بنشر تعليقات ومقاطع فيديو تتضمن الترويج لبيع المواد المخدرة.

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه وبحوزته (سلاح نارى "بندقية خرطوش" عدد من الطلقات لذات العيار - 2 طربة لمخدر الحشيش - 1000 قرص مخدر لعقاقير متنوعة – كمية من مخدر الآيس "شابو" - مبلغ مالى - هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على إدارته للحساب المشار إليه" ).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد والعقاقير المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول والحساب المنشأ على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " للترويج لنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

