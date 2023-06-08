الأمن يكشف لغز فيديو سرقة مسكن سيدة في الجيزة عدة مرات

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. من تعليق مدعوم بمقطع فيديو متضمنًا حوارًا بين صاحبة الحساب و(سيدة آخرى - مُقيمة الجيزة) ادعت خلاله تعرض منزلها للسرقة عدة مرات.



بالفحص وباستدعاء السيدة المشار إليها أقرت بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بكسر كالون الباب الخارجى للشقة وسرقة (مبالغ مالية عملات "محلية ، أجنبية" - مشغولات ذهبية - حقيبة تحوى أحذية وملابس) ، وإتهمت (شقيقة زوجها ، وزوجها - مقيمان ذات العنوان) بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم، إلا أنها عدلت عن اتهامها لهما عقب ذلك.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة المشار إليها وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع سالفة الذكر وضبط بحوزته (مبلغ مالي- جزء من المشغولات الذهبية المستولى عليها) وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية وتصرفه بباقي المشغولات الذهبية لدى عميله "حسن النية" (مالك محل مصوغات ذهبية – بمحافظة الفيوم)، وباستدعائه وسؤاله أقر بما جاء بأقوال المتهم المضبوط وقدم المصوغات الذهبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

