ميسي يعلق على أنباء انتقال بوسكيتس إلى إنتر ميامي

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أنباء انتقال المخضرم الإسباني سيرجيو بوسكيتس لصفوف نادي إنتر ميامي، بعد إعلان قائد منتخب الأرجنتين انضمامه لصفوف النادي الأمريكي.

وأجرى ميسي حوارًا مع صحيفتي «سبورت» و«موندو ديبورتيفو» الإسبانيتين، مؤكدًا: «سأنتقل إلى إنتر ميامي».

وقال ميسي عن انتقال بوسكيتس إلى صفوف إنتر ميامي: «هذه أحد الأمور الأخرى التي قيلت إنني سألعب هناك بسبب بوسكيتس وأن جوردي ألبا سينتقل للمنطقة العربية، قيل إن كل شيء تم حسمه بناء على اتفاقاتنا سويا».

وأوضح بطل العالم 2022: «لكن الحقيقة كل شخص يفكر في مستقبله، بوضوح كنت أعرف ما سيفعله كل منهم ولكننا لم نتفق أننا سنلعب معا».

وأتم لونيل ميسي: «لقد اتخذت قراري لنفسي ولا أعرف ماذا سيفعل كل منهم، كنت أفكر في كل شيء تحدثت عنه خلال تلك المقابلة وليس لدي شيء آخر متعلق بأشخاص آخرين».