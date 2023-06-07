سموحة يتعادل مع سيراميكا كليوباترا إيجابيًا ٢-٢ في مباراة مثيرة





تعادل فريق الكرة الأول بنادي سموحة،بقيادة أحمد سامي،على نظيره سيراميكا كليوباترا،بهدفين لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء،بينهما على ملعب استاد الإسكندرية،ضمن منافسات الجولة رقم ٣١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سجل سموحة هدفي التقدم في الدقيقة الأولى عن طريق حسين فيصل،وفي الدقيقة رقم ١٤ عن طريق شريف رضا،وسجل أحمد ياسر ريان لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة رقم ٤١،ليتنهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدفين مقابل هدف على حساب سيراميكا كليوباترا.

وسجل سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني له في الدقيقة رقم ٦ من الوقت بدل الضائع عن طريق محمد هلال إبراهيم،لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة ٣٦ في المركز العاشر،بينما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة رقم ٣٣ في المركز الـ ١٢ بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.