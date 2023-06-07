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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

7 ميداليات لمصر في دورة الألعاب للإعاقات الذهنية بفرنسا

بعثة مصر في دورة
بعثة مصر في دورة الألعاب العالمية للاعاقات الذهنية بفرنسا
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حققت البعثة المصرية المشاركة فى بدورة الالعاب العالمية مدينة فيتشي بفرنسا 7 ميداليات متنوعه منها 4 ذهبيات و2 فضه وواحده برونزية حيث جاءت النتائج كالتالى..

فاز اللاعب عمر علاء  بميداليتين ذهبيتين في منافسات العاب القوي ( المركز الأول دفع جلة - المركز الأول قذف القرص)

كما فازت اللاعبة سامية محمد بعد تحقيقها الميدالية الذهبية في منافسات العاب القوي ( المركز الأول في قذف القرص بنات  ) 

فيما فاز  اللاعب علي عبد الله بالميدالية الفضية في منافسات العاب القوي ( المركز الثاني في سباق عدو ١٠٠ متر ).

كما حصلت اللاعبة  ريتاج أحمد علي الميدالية الذهبية في منافسات ألعاب القوى في سباق 1500 متر عدو 

وحقق اللاعب  محمد محمد عيد أبو جوده الميدالية الفضيه فى مسابقات 800 متر حره وميدالية برونزيه  في منافسات السباحة.
وحقق اللاعب  مروان عماد الميدالية البرونزية في منافسات تنس الطاولة 

فيما  تأهلت اللاعبة رحمة خالد واللاعب يوسف شريف إلي الدور النصف نهائي في منافسات تنس الطاولة ( داون سيندروم زوجي مختلط)

 تشارك  البعثة المصرية في منافسات دورة الألعاب العالمية فيتشي بفرنسا 2023م بعدد 5 منتخبات قومية برياضات ( العاب القوي – السباحة – تنس الطاولة – الكاراتية – الفروسية ) 
بـعدد 57 لاعبًا بخمس ألعاب من أصل 14 رياضة مختلفة

ويترأس البعثة محمود عبدالحليم الشيخ فيما تتواجد أماني ضرغام كنائبة لرئيس البعثة بينما تسافر أمل مبدي رئيسة مجلس إدارة الاتحاد صفتها الدولية كعضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي للاعاقات الذهنية.
ويشارك في البطولة 1500 لاعب ولاعبة، من جميع أنحاء العالم يمثلون 95 دولة، في جميع الألعاب الرياضية المختلفة.

بدورة الالعاب العالمية دورة الألعاب العالمية للاعاقات الذهنية بفرنسا الإتحاد الدولي للاعاقات الذهنية العاب القوى الميدالية الذهبية