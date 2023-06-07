عباس يؤكد أهمية افتتاح اتحاد إذاعات منظمة التعاون الإسلامي في بلاده

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، أهمية افتتاح اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي مكتبا له في فلسطين، لنقل الرواية والحقيقة الفلسطينية إلى العالم أجمع.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الرئاسة في رام الله رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي، والمخرج مجدي أبو عميره، ومدير التصوير عادل عبساوي، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف.

وأشاد الرئيس عباس بالتعاون الوثيق بين الإعلام الرسمي الفلسطيني، واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.. مشيرا إلى أن افتتاح مكتب للاتحاد الإسلامي في فلسطين بالتعاون مع الإعلام الرسمي الفلسطيني، هو إنجاز كبير يسهم في توطيد وتعزيز التعاون والتبادل الإعلامي المشترك.

من جهته، أكد أعضاء الوفد على سعادتهم بوجودهم في فلسطين، والتعاون الكبير الذي لمسوه من قبل الإعلام الرسمي الفلسطيني، والتسهيلات التي قدمت للوفد سواء بافتتاح المكتب أو الدورة التدريبية الخاصة بالإخراج والتصوير والإضاءة.

حضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، ورئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية انتصار أبو عمارة، ونائبة السفير المصري لدى فلسطين سارة طه.