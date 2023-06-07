موسكو تطالب جميع الدول بالضغط على كييف والغرب لإنهاء الصراع

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو تنصح جميع الدول الحريصة على المساهمة في حل الأزمة الأوكرانية بالضغط على كييف والغرب لإنهاء الصراع.

وأضافت في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية "نوصي جميع الدول والمنظمات التي ترغب في المساهمة في تسوية سلمية بتوجيه جهودها إلى الاتصال بكييف ورعاته الغربيين، الذين في الواقع أوقفوا عملية التفاوض في أبريل 2022 والذين يواصلون الرهان على إطالة أمد الصراع".

وقالت "ويشمل ذلك أيضا حظر المفاوضات مع روسيا على المستوى التشريعي في أوكرانيا. وينطبق الشيء نفسه على إمدادات الأسلحة والأنشطة الإرهابية وأكثر من ذلك بكثير".

وأكدت زاخاروفا أن روسيا اطلعت على مقترحات وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو لحل الأزمة الأوكرانية، لأنها تعتقد أنها تتفق مع اتفاقيات مينسك.

وفي 3 يونيو الجاري، اقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، وقف إطلاق النار، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح ونشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.