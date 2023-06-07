الطريق إلى 3 يوليو.. كتاب جديد لمصطفى بكري

بمناسبة الذكري العاشره لثورة الشعب المصري في ٣٠ يونيه وتلبية الجيش لنداء الشعب يصدر عن دار سما للنشر كتاب جديد للكاتب الصحفي مصطفي بكري بعنوان ( ٣ يوليو - لماذا انتصر الجيش لثورة الشعب). الكتاب يصدر في ٥٥٠ صفحه ويحوي ٢٣ فصلا، تتناول الأسباب السياسيه والإقتصاديه والإجتماعيه والأمنيه التي أدت إلي قيام ثورة ٣٠ يونيو وانحياز القوات المسلحة لها. ويكشف الكاتب دور فئات الشعب المصري وقواه الطليعيه في مواجهة حكم الجماعة الإرهابيه وإجهاض مخطط أخونة الدوله وطمس هوية الدوله .

ويتضمن الكتاب تفاصيل الساعات الحاسمه التي دفعت الجيش بقيادة القائد العام إلي حسم الأمر ودعوة القوي الوطنيه لوضع خارطة المستقبل بعد رفض الرئيس المعزول الإستجابه لمطالب الشعب المصري .

ويتضمن الكتاب معلومات وأسرارًا حول المخطط الإخواني ودور القوي الإقليميه والدوليه في الأحداث التي شهدتها مصر خاصة خلال فترة حكم الإخوان، وكيف إستطاع الجيش ومؤسسات الدوله في إجهاض هذه المخططات التي استهدفت تمزيق الكيان الوطني ودعم الجماعات الإرهابيه تمهيدا لإعلان ولاية سيناء إسلامية.