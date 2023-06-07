لافروف: نعمل بالشراكة مع الدول الإفريقية على تعزيز الأمن الغذائي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء، إن موسكو تعمل مع الدول الإفريقية لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه بالرغم من جميع العقبات، إلا أن روسيا تفي بجميع الاتفاقيات والالتزامات بهذا الصدد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن لافروف خلال الاحتفال بمناسبة يوم افريقيا قوله:"تقدم روسيا مساعدة صادقة لدول القارة الإفريقية لتعزيز سيادتها وضمان أمنها ونموها الاقتصادي، وهذا اختلافنا الأساسي عن الغرب الجماعي، الذي لم يتجاوز عقدة تفوقه".

وأشار إلى أن روسيا تكثف الجهود الرامية لضمان الأمن الغذائي بالشراكة مع أصدقائها الأفارقة.

وأكمل: "تفي روسيا بجميع التزاماتها المتعلقة بتسليم الدول الإفريقية الصادرات الزراعية والأسمدة ومنتجات الطاقة وغيرها من السلع التي تحتاجها القارة الإفريقية بشكل عاجل بموجب الاتفاقيات الدولية بأمانة".

وأضاف لافروف أن بلاده ستواصل تنفيذ مهامها بهذا الصدد بالرغم من جميع العقبات التي يضعها الغرب أمام طريق توسيع التعاون المشروع بين روسيا ودول القارة الإفريقية.