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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية التونسي يؤكد حرص بلاده على تطوير التبادل التجاري مع جميع البلدان الإفريقية

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار
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أكد نبيل عمار، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حرص بلاده على تطوير التبادل التجاري مع جميع البلدان الإفريقية، من بينها زامبيا، مؤكدا أنه سيتمّ تنظيم العديد من البعثات الاقتصادية متعدّدة الاختصاصات إلى العديد من دول القارة في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم الأربعاء، مع رودني سيكومبا وزير السياحة الزامبي على هامش مؤتمر القمّة الثاني والعشرين لرؤساء دول وحكومات السّوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، المنعقد بلوساكا من 6 إلى 8 يونيو.

وأعرب الجانبان عن الرّغبة في دفع العلاقات الثنائية في جميع الميادين، لاسيّما في المجال السّياحي، مبرزين الأهمية الكبرى التي يحتلها النقل في مجال تنقل الأشخاص ورجال الأعمال داخل القارة.

وأمام غياب انعقاد اللّجنة المشتركة بين البلدين منذ ما يزيد على العشرين عاما رغم متانة العلاقات الثنائية وعراقتها، تم اقتراح تكوين لجان مشتركة قطاعيّة، تضمن الانعقاد المنتظم للاجتماعات بين مسؤولي البلدين وتمكّن من دفع التعاون في جميع المجالات الاقتصادية وغيرها.

تونس نبيل عمار لوساكا