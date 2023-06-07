ميسي يكشف سبب عدم عودته إلى برشلونة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أعلن انتقاله لصفوف إنتر ميامي الأمريكي بشكل رسمي، عن سبب عدم عودته لناديه السابق برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث ميسي عن سبب اختياره للانضمام لنادي إنتر ميامي، في حوار مع صحيفتي «سبورت» و«موندو ديبورتيفو» الإسبانيتين.

وقال ميسي، إنه أراد العودة إلى برشلونة وكان يشعر بالإثارة لفكر العودة، لكن في الناحية الأخرى بعد اختباره ما حدث أثناء رحيله، لم يرغب أن يجد نفسه في الموقف ذاته مجددًا، وأن ينتظر ماذا سيحدث ويترك مستقبلي في يد شخص آخر، لذا فكر أن يتخذ قراره مباشرة بعد التفكير في مستقبله وفي عائلته.

وأضاف قائد منتخب الأرجنتين، بأنه سمع أن «لا ليجا» وافقت على خطة برشلونة وهناك بعض الأمور الأخرى كان يجب أن تحدث، مشيرًا أنه سمع أن ينبغي على النادي بيع بعض اللاعبين أو تخفيض عقودهم، والحقيقة أنه لم يرغب في المضي قدمًا في ذلك الأمر، أو تولي مسئولية أي شيء له علاقة بذلك.

ميسي

وأردف ميسي، بأنه اتهم بالفعل بالعديد من الأشياء التي لم تكن صحيحة في مسيرتي في برشلونة، والتي كانت متعبة قليلًا ولم يرغب في المرور بكل ذلك مجددًا، وفي الوقت الذي غادر فيه كانت «لا ليجا» وافقت على تسجيله وفي النهاية لم يمكن ذلك.

وواصل لونيل ميسي، بأنه كان خائفًا من تكرار الأمر مرة أخرى واضطر للسير وسط «مصارعة الثيران» وتعين عليه الرحيل إلى باريس للبقاء في فندق لفترة طويلة مع عائلتي ومع ذهاب أطفالي للمدارس ومازلنا في الفندق.

وتابع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، بأنه أراد الآن أن يتخذ قرار بنفسه، وهذا سبب عدم عودته إلى برشلونة على الرغم من حبه لذلك، إلا أنه لم يستطع على حد قوله.

وأتم ميسي، أنه الآن يريد التفكير أكثر في عائلته، وأنه أمضى عامين في مستوى عائلتي كان سيئا للغاية لدرجة أنه لم يستمتع به، لافتًا أنه قضى شهرًا مذهلًا بالنسبة له بعد الفوز ببطولة كأس العالم، وبدونه كانت مرحلة صعبة بالنسبة له حسب تعبيره.