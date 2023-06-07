"قروض ميسرة لشباب الخريجين بدون فوائد" ندوة بمركز شباب غزالة بالسنبلاوين

نفذ مركز شباب غزاله التابع لإدارة شباب السنبلاوين، بمشاركة جهاز تشغيل الخريجين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان: "قروض ميسرة لشباب الخريجين بدون فوائد"، ضمن مشروعات المشاركة المجتمعيه لمراكز شباب ادارة السنبلاوين.

جاء ذلك بإشراف ام محمد عوض رئيس قسم الشباب بالإدارة، وحضور محمد حامد حسانين مدير متابعة المشروعات بمحافظة الدقهلية، وعاطف فاضل حسن مدير ادارة شباب الخريجين بالسنبلاوين، وملاك رضا لطفي رئيس الوحده المحلية بغزالة، وحسام احمد المدير التنفيذي بالمركز.

وأشار محمد حامد إلي أن ادارة شباب الخريجين بمحافظة الدقهلية، تقدم قروض ميسره للشباب دون اي فوائد ويبدأ السداد بعد فترة سماح ثلاثة شهور للمقترض وذلك لفتح المشروع الخاص به، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير فرصة عمل لكل الشباب الخريجين عمل حر وخاص للشباب، وتنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، علي ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة.

كما تناولت الندوة اهمية تيسير اجراءات الحصول على القرض دون الاخلال بالشروط والمساعده علي تسويق منتجات المشروعات مؤكدا ان الاقبال علي قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحة القروض بدون فؤائد مضيفا سيادته ان ذلك يوكد علي وعي الخريجين والتأكد من جدوي المشروعات الخاصه والعمل الحر.

يأتي تنفيذ هذه الندوة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، واشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، وجاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين.

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