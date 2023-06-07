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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء لأسرة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق

رئيس الوزراء يقدم
رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء
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حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تقديم واجب العزاء في الراحل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق، ومواساة أسرته في العزاء المقام مساء اليوم بمسجد المشير طنطاوي.

كما كما قدم واجب العزاء عدد من  الوزراء الحاليين والسابقين،منهم   الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق.

وتوفي أول أمس الإثنين،الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات بمدينة نصر لإجراء عملية "قلب مفتوح"، حيث وافته المنية داخل المستشفى.

يذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أستاذ طب وجراحة العظام بطب عين شمس، وعميد كلية طب عين شمس الأسبق، وتولى الحقيبة الوزارية في سبتمبر 2015 وحتى يونيو 2018، مع التغيير الوزاري في ذلك الوقت.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عزاء احمد عماد الدين وفاه وزير الصحه الاسبق احمد عماد الدين واجب العزاء في الراحل الدكتور أحمد عماد الدين