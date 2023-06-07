رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء لأسرة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تقديم واجب العزاء في الراحل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق، ومواساة أسرته في العزاء المقام مساء اليوم بمسجد المشير طنطاوي.

كما كما قدم واجب العزاء عدد من الوزراء الحاليين والسابقين،منهم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق.

وتوفي أول أمس الإثنين،الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات بمدينة نصر لإجراء عملية "قلب مفتوح"، حيث وافته المنية داخل المستشفى.

يذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أستاذ طب وجراحة العظام بطب عين شمس، وعميد كلية طب عين شمس الأسبق، وتولى الحقيبة الوزارية في سبتمبر 2015 وحتى يونيو 2018، مع التغيير الوزاري في ذلك الوقت.