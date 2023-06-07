لمحاربة داعش.. وزيرة الخارجية الفرنسية تشارك في اجتماع التحالف الدولي بالرياض غدًا

تشارك وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، غدا الخميس في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية، آن كلير لوجندر اليوم الاربعاء

وخلال الاجتماع، ستؤكد كولونا على عزم فرنسا على مواصلة مكافحة الإرهاب، وستطالب التحالف بمواصلة جهوده العسكرية والمدنية على حد سواء، كما ستشدد على أهمية استمرار التحالف في تحركاته في بلاد الشام لمواجهة استراتيجية عودة داعش، مع التذكير بأن فرنسا التزمت بتحقيق الاستقرار وتوفير المساعدات الإنسانية في العراق وسوريا منذ عام 2017، وستعلن عن مساهمات كبيرة لعام 2023.

كما ستؤكد كولونا دعمها لالتزام التحالف الدولي ضد داعش في إفريقيا، إلى جانب الجهات الفاعلة الدولية الآخرى المنخرطة في مكافحة الإرهاب، من منطلق الشراكة مع الدول الإفريقية.

كما ستشدد على ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، ووضع قضايا الأمن العام والحوكمة واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في صميم عملها.

من جانب آخر، ستقوم الوزيرة الفرنسية بأول زيارة لها إلى دولة قطر، حيث من المقرر أن يستقبلها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وسيترأسان الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين في 8 يونيو في الدوحة، والتي ستركز على سبل تعزيز التعاون الثنائي، كما ستكون فرصة لمناقشة القضايا الإقليمية، خاصة آفاق مؤتمر بغداد ومسألة لبنان، فضلا عن الأزمات الدولية، من بينها الصراع الروسي الأوكراني وآثاره على الطاقة والأمن الغذائي. وسيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب هذا الحوار.