المدارس الرياضية بالفيوم تحصد مركز أول وثالث في بطولة لألعاب القوى

نظم فرع إتحاد ألعاب القوى بالفيوم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومديرية الشباب والرياضة بالفيوم، بطولة الجمهورية ألعاب القوى للمدارس الرياضية، والأندية، على مستوى شمال الصعيد، وذلك تحت رعاية الدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور عاصم مرسي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.



وقد حققت المدراس الرياضية بالفيوم عدد من المراكز المتقدمة فى البطولة كما يلي: المدرسة الرياضية بنات، والمركز الأول سباق ١٠٠٠م، والمركز الثالث سباق ٤٠٠م

الترتيب العام المركز الثالث بمدرسة الرياضية بنين، والمركز الأول سباق ٨٠٠ م، والمركز الثالث سباق الوثب الثلاثي، وفي الترتيب العام المركز الثالث

حضر فعاليات البطولة ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتورة منى يحيى مدير عام تنمية التربية الرياضية بالوزارة، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، والدكتور سيف شاهين رئيس الأتحاد المصري لألعاب القوى، والدكتور محمد البشيهي موجه عام التربية الرياضية، والكابتن مجدي عبد البديع عضو الاتحاد المصري لالعاب القوى، وفتحي مناع نائب رئيس منطقة الفيوم لالعاب القوى، والأستاذة ايفون مكرم مدير مدرسة الرياضية بنات، ورضا فاروق مدير مدرسة الرياضية بنين.

ومن جانبها تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة إلى المدرسة الرياضية بنين، والمدرسة الرياضية بنات بالفيوم، وذلك لتحقيق مراكز متقدمة في بطولة ألعاب القوى على مستوى شمال الصعيد.

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