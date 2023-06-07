جراحة ناجحة.. مهاجم روما يخضع لعملية الرباط الصليبي

خضع الدولي الإنجليزي تامي أبراهام، مهاجم فريق روما الإيطالي، لعملية جراحية ناجحة للتخلص من إصابة قطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض أبراهام لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، خلال مباراة فريقه روما ضد سبيزيا في الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري الإيطالي للموسم المنقضي 2022-2023.

ولم يكمل المهاجم الإنجليزي المباراة، وخرج في الدقيقة 82، وتبين عقب ذلك إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال نادي روما في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني: «لقد خضع تامي أبراهام لعملية جراحية في ركبته اليسرى اليوم لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي».

وأضاف النادي في بيانه: «الجراحة التي أجراها الطبيب، أندي ويليامز في مستشفى كرمويل انتهت بنجاح».

ولم يوضح بيان روما مدة غياب أبراهام عن الملاعب، ولكن من المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة 9 أشهر.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي روما يرغب في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ليعوض غياب تامي أبراهام عن الفريق طوال فترة تعافيه من الإصابة.