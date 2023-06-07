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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تيك توك تتوسع في ميزة series لتشمل 94 دولة

تيك توك
تيك توك
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أعلنت منصة تيك توك التوسع في ميزة series; لتشمل 94 دولة حول العالم.

وأوضح موقع "تك كرانش" التقني اليوم الأربعاء أن الميزة كانت متاحة سابقا فقط لمنشئي محتوى مختارين، وهي متاحة الآن للمستخدمين في 94 دولة، وتتيح الميزة للمبدعين قفل غلق مجموعة من المحتوى الحصري لتكون متاحة بشكل مدفوع فقط.

تم الإعلان عن الميزة لأول مرة في مارس; مما سمح للمستخدمين بكسب ما يصل إلى 190 دولارا على مجموعة مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

يمكن للمبدعين أيضا إنشاء مقاطع فيديو أطول - تصل مدتها إلى 20 دقيقة. وفي الوقت نفسه، فإن مقاطع فيديوالعادية لها حد 10 دقائق. يمكن أن تتضمن سلسلة واحدة 80 مقطع فيديو أو أقل. للتأهل لميزة تحقيق الدخل، يجب على المبدعين تلبية عدد من المتطلبات. على سبيل المثال، يجب أن يبلغوا من العمر 18 عاما أو أكثر، ويعيشون في إحدى المناطق المختارة، ولديهم 10000 متابع ولديهم حساب عمره 30 يوما.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكونوا قد نشروا ثلاثة مقاطع فيديو عامة ووصلوا إلى 1000 مشاهدة في آخر 30 يوما. إذا انتهك المستخدم بشكل متكرر إرشادات مجتمع، فلن يتمكن من التأهل.

تيك توك المبدعين