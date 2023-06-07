نشرة الحوادث| قضية روان عليان نجمة آراب أيدول.. وضبط أخطر عصابة مخدرات بحدائق القبة

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، النيابة تتسلم تحريات بلاغ ضد روان عليان نجمة آراب أيدول بتعرض حياة ابنتها للخطر، شاب ينهي حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية بالصف، وسيارة مسرعة تدهس 5 أشخاص على طريق الإسكندرية الزراعي .. وإليكم التفاصيل.
النيابة تتسلم تحريات بلاغ ضد روان عليان نجمة آراب أيدول بتعرض حياة ابنتها للخطر
https://www.albawabhnews.com/4818958
شاب ينهي حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية بالصف
https://www.albawabhnews.com/4818883
سيارة مسرعة تدهس 5 أشخاص على طريق الإسكندرية الزراعي
https://www.albawabhnews.com/4819065
ضبط 3 سيدات وعاطل بحوزتهم هيروين و5 ملايين جنيه وسلاح ناري بحدائق القبة
https://www.albawabhnews.com/4818724
حبس 3 متهمين بتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة في السلام
https://www.albawabhnews.com/4819026
حريق يلتهم 7 سيارات داخل جراج ترسا.. صور
https://www.albawabhnews.com/4819009