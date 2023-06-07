نشرة الحوادث| قضية روان عليان نجمة آراب أيدول.. وضبط أخطر عصابة مخدرات بحدائق القبة

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، النيابة تتسلم تحريات بلاغ ضد روان عليان نجمة آراب أيدول بتعرض حياة ابنتها للخطر، شاب ينهي حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية بالصف، وسيارة مسرعة تدهس 5 أشخاص على طريق الإسكندرية الزراعي .. وإليكم التفاصيل.

النيابة تتسلم تحريات بلاغ ضد روان عليان نجمة آراب أيدول بتعرض حياة ابنتها للخطر

https://www.albawabhnews.com/4818958

شاب ينهي حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية بالصف

https://www.albawabhnews.com/4818883

سيارة مسرعة تدهس 5 أشخاص على طريق الإسكندرية الزراعي

https://www.albawabhnews.com/4819065

ضبط 3 سيدات وعاطل بحوزتهم هيروين و5 ملايين جنيه وسلاح ناري بحدائق القبة

https://www.albawabhnews.com/4818724

حبس 3 متهمين بتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة في السلام

https://www.albawabhnews.com/4819026

حريق يلتهم 7 سيارات داخل جراج ترسا.. صور

https://www.albawabhnews.com/4819009