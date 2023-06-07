تعرف على أماكن بيع السمك البلطي بكفرالشيخ بسعر مخفض

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن طرح طن ونصف أسماك بلطي، من انتاج مزارع الثروة السمكية أمام الجمهور، غدًا بمدينتي دسوق وكفر الشيخ،" أمام منافذ المنطقة الشمالية بدسوق، بجوار كنيسة مار جرجس بدسوق"، و" أمام مسجد الخياط بكفر الشيخ"، من خلال سيارات المنطقة الشمالية العسكرية، على أن يتم بيع كيلو البلطي من الدرجة الأولى ب 40 جنيه، وكيلو السوبر من البلطي ب 50 جنيه.



جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتنسيق مع اللواء أركان حرب الحسيني فرحات، المدير التنفيذي، لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، بتوفير الأسماك بأسعار مخفضة في الأسواق من إنتاج مزارع الثروة السمكية بالمحافظة، بأسعار مخفضة، على أن يتم الإعلان عن ذلك تباعا ببقية مراكز المحافظة.