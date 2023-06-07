نظارة أبل الجديدة.. ثورة تقنية مرعبة.. تحتوي على 12 كاميرا و4 مستشعرات و6 ميكروفونات منها كاميرا 3D

أعلنت شركة أبل عن نظارتها الجديدة Vision Pro، والتي تتميز بتصميم مشابه لنظارات التزلج، حيث تتميز بواجهة زجاجية كاملة وهيكل من الألومنيوم، وحزام من القماش المبطن للرأس لامتصاص العرق وتوفير الراحة، ويمكن ضبط ضيقه بسهولة، كما يمكن تغيير حزام النضارة ومخداتها المواجهة للوجه حسب الحاجة.

وتتميز النضارة بشاشتين، الأولى أمام العينين من نوع ميكروليد وتعرض جودة ٤K وتعرض الحركة الطبيعية للعينين أثناء الحديث، فيما تعرض الشاشة الثانية في واجهة النضارة للشخص المتحدث معك، وتظهر فيديو لحركة عينيه، بالإضافة إلى عرض طيف من الألوان يوضح للشخص الذي أمامك أنك مشغول.

وتحتوي النضارة على ١٢ كاميرا و٤ مستشعرات و٦ ميكروفونات منها كاميرا ٣D مما يتيح للنضارة التقاط العالم من حولك بشكل ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى السينسورز LiDAR وTrueDepth للحصول على صورة دقيقة للعالم الحقيقي، والتحكم بكل ما تشاهده في النضارة بإستخدام حركات اليد والأصابع.

وتقدم النضارة صوتًا مذهلًا بتقنية الصوت الاتجاهي Spatial Audio، وتتميز بـ ٢ مكبرات صوت معتمدة على التوصيل العظمي للصوت Bone Conduction، مما يتيح لك سماع الصوت من حولك بوضوح، وتقنية Audio RayTracing التي تهيئ تجربة الأصوات الخاصة بك بشكل مناسب لكل ما حولك في العالم الحقيقي والافتراضي.

وتستخدم النضارة تقنية الصوت الاتجاهي لتوزيع الأصوات وفقًا لمصدر الصوت وموقعه، مما يتيح لك الاستمتاع بالتجارب الافتراضية والألعاب والاجتماعات الفيديو بشكل مذهل.

وتعمل النضارة بنظام تشغيل جديد تمامًا وتتيح الوصول إلى كل تطبيقات App Store، والتي تم تحديثها لتتوافق مع تقنية الواقع المعزز AR والواقع الافتراضي VR، وتمكن المستخدمين من تجربة تجارب مذهلة في الألعاب والأفلام والتعليم والتدريب والعمل وغيرها.

ويمكن توصيل النضارة بجهاز iPhone أو iPad أو MacBook عبر تقنية الاتصال اللاسلكي Bluetooth، وتتيح النضارة أيضًا الاتصال بالإنترنت عبر شبكات Wi-Fi وتقنية الجيل الخامس ٥G، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الإنترنت والتطبيقات بسرعة عالية ودقة عالية.

وتتوفر نضارة Apple Vision Pro في الأسواق بسعر يبدأ من ٣٤٩٩ دولارًا أمريكيًا، وسيتم توفيرها العام القادم.

وعندما تفتح النظارة لأول مرة، سيتم وضعها على وجهك حتى تبدأ الحساسات والكاميرات في إنشاء أفاتار نسخة طبق الأصل منك. سيتم الاستفادة من هذا في جميع تطبيقات التواصل بما في ذلك المكالمات الفيديو حيث يمكن للآخرين رؤية أفاتارك.

ثم يمكن ارتداء النظارة، وعند القيام بذلك، سيتم إعلامك بأن النظارة تحتوي على عدسات للنظر، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة Zeiss العملاقة في مجال العدسات.

عند ارتداء النظارة، ستجد تطبيقات Apple الخاصة بك على الشاشة بطريقة عادية. يمكنك التنقل بينهم واختيارهم باستخدام حركة عينيك. لفتح تطبيق، يمكنك حركة صباعين معًا (الإبهام والسبابة)، وللتمرير، يمكنك حركة يدك للأعلى والأسفل.

الأهم من ذلك، يمكنك تقديم الأوامر والبحث والكتابة باستخدام الصوت و Siri. كما يمكنك تكبير الشاشة وتصغيرها عن طريق حركة اليد.

أحد الأشياء الرائعة في النظارة هي وجود زر دوار مثل زر الساعة في Apple Watch. عند تدويره، يمكنك تحديد نوع تجربتك، سواء كان ذلك AR (حيث يتم عرض تطبيقات Apple في المكان الحقيقي الذي تتواجد فيه)، أو MR (حيث يتم عرض تطبيقات Apple في مكان خيالي والخلفية الحقيقية ظاهرة)، أو VR (حيث تجد نفسك في عالم رقمي كامل).

يمكنك أيضًا فتح أكثر من تطبيق في نفس الوقت، وسيكونون منظمين بشكل جيد أمامك دائمًا. يمكن لتطبيقات Apple أيضًا أن تأخذ علامة مكانية، مما يعني أنه إذا فتحت تطبيقات مثل Teams وWord وBrowser في مكتبك، فعندما تعود يومًا ما، ستجدها في نفس النظام الذي تركته.

يتيح لك Apple Vision Pro أيضًا التقاط صورومقاطع فيديو بجودة عالية باستخدام كاميرات النظارة، ويمكن حفظها مباشرة على جهازك أو رفعها إلى خدمات التخزين السحابية الخاصة بك.

أخيرًا، يمكنك استخدام النظارة كجهاز تحكم عن بعد لأجهزة Apple TV وأجهزة HomeKit الأخرى في منزلك، مما يجعلها جهازًا شاملاً للتحكم في جميع أجهزتك الذكية.