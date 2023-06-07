مركز شباب كفر الشيخ يستقبل مبادرة "اعرف قدر نبيك"

استقبل ، مركز شباب كفر الشيخ، مبادرة «اعرف قدر نبيك» بالتعاون بين مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضه بكفر الشيخ، بمشاركة 150 شاب وفتاة من أعضاء المركز وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزاره الشباب والرياضه بكفر الشيخ، أن مبادرة "اعرف قدر نبيك" من المبادرات السامية التى تهدف إلى التعريف بقدر نبينا محمد و عظيم قدره واتباع هديه، موضحاً أن المبادرة جاءت بحضور فضيلة الشيخ طاهر محمد القصاص إمام وخطيب بالأوقاف و الشيخ محمد البهلول إمام وخطيب بالأوقاف، متحدثين عن قدر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، و كيف كان يتعامل في بيته مع زوجاته وأبنائه وأنّ الله سبحانه وتعالى قد أعطى جوامع الكلم للنبي الكريم .

انطلقت المبادره بمركز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الأوقاف، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ وحضور صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات المديريه و فتحى جبر مدير إدارة شباب كفر الشيخ.