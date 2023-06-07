غزل المحلة يتعادل مع المصري البورسعيدي في الدوري

تعادل غزل المحلة بنتيجة 1-1 مع فريق المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع الفريقان مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف المحلة في الدقيقة 25 من الشوط الأول،عن طريق اللاعب مصطفي العش قبل أن يتعادل محمد جريندو للمصري في الدقيقة 69 من عمر المباراة وذلك من ركلة جزاء .

خاض المحلة لقاء اليوم بتشكيل ضم :

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد بازوكا، معاذ الحناوى، إيهاب سمير.

خط الوسط: حميدو ماو، أحمد النادرى، أحمد الشيخ، محمد جابر.

الهجوم: جبريل أوريك، عبدالرحمن عاطف "أجويرو".

التعادل رفع رصيد المحلة للنقطة 32 في المركز الرابع عشر، اما المصري فارتفع رصيده للنقطة 41 في المركز السابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري .

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري حاليا برصيد 64 نقطة من خوض 24 فقط، ولديه أكثر من مباراة مؤجلة نظرا لانشغاله بخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا، واقترب المارد الأحمر من التتويج بالدوري هذا الموسم وذلك بعد غياب موسمين لم يتوج الفريق بدرع الدوري.