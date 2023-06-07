فرنسا تتابع بقلق إعلان إيران عن إنتاجها صاروخًا باليستيًا جديدًا

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء أن فرنسا تتابع بقلق إعلان إيران عن انتاجها صاروخًا باليستيًا جديدًا يبلغ مداه 1400 كيلومتر.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية إن هذا الأمر يتعارض مجددا مع قرار رقم 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الأنشطة تأتي في سياق التصعيد المستمر للبرنامج النووي والباليسيتي الإيراني.

وأشارت إلى تحرك فرنسا المستمر لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

وقد كشف الحرس الثوري الإيراني أمس الثلاثاء، عن أول صاروخ بالستي فرط صوتي محلي الصنع، بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي الذي أشاد بالسلاح الجديد الذي "سيجعل البلاد أقوى".

وأوردت وكالة الانباء الرسمية (إرنا)، أن الصاروخ "يبلغ مداه 1400 كلم کما تبلغ سرعته قبل إصابة الهدف 13-15 ماخ".