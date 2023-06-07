محلل سياسى: الأسلحة فى الولايات المتحدة تفوق التعداد السكانى

قال أحمد محارم المحلل السياسي، إن المجتمع الأمريكي يعاني منذ فترة زمنية طويلة من انتشار ظاهرة الإطلاق العشوائي للنار، والتي ينتج عنها مقتل المواطنين.

وأكد أحمد محارم، خلال مداخلة مع الإعلامية دانيا الحسيني ببرنامج "منتصف النهار" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية يفوق التعداد السكاني الأمريكي بكثير.

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى تشريع قوي لهذا الأمر لمنع حمل السلاح بأيدي المدنيين، مشيرًا إلى أن إطلاق السلاح المشكلة الثانية في أمريكا بعد ظاهرة العنصرية.

وتابع أن الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية تهدد حياة المواطنين، إضافة إلى تشويه صورة الولايات المتحدة بالداخل والخارج.