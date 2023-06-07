غدا.. أم كلثوم في ضيافة صالون "مقامات"

ينظم بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية صالون "مقامات" بالتعاون مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، وذلك في السابعة مساء غد الخميس، بمقر البيت في شارع المعز.

يقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية "حراس الإبداع والتراث" بحضور عدد من أعضائها.

ويستضيف الصالون كل من: الدكتورة مها العربي أستاذ آلة القانون، والدكتور عاطف إمام أستاذ آلة الناي، والدكتور سعيد فهمي أستاذ آلة الكمان.

يتناول الصالون الحديث حول تاريخ الفرقة ونشأتها والدور الذي قامت به في تقديم التراث الموسيقى وأهم الأعضاء والنجوم الذين قادوا الفرقة.

كما يتخلل الصالون فقرات غنائية للفنانة مريم هاني والفنان سيد رزق.

يذكر أن الصالون إعداد وتقديم د. إيناس جلال الدين، والفكرة للراحل الفنان محسن فاروق.