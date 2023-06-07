اتحاد جدة يكشف موعد حفل تقديم «بنزيما» للجماهير ووسائل الإعلام

كشف نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الأربعاء، عن موعد حفل تقديم النجم الفرنسي كريم بنزيما للجماهير ووسائل الإعلام، بعد ضمه رسميًا في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن نادي اتحاد جدة تعاقده مع كريم بنزيما بعقد لمدة 3 مواسم حتى عام 2026، ليكون أولى صفقات العميد في الموسم الجديد، وذلك بعدما انتهى عقد المهاجم الفرنسي مع ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن بنزيما سيحصل على 55 مليون دولار سنويًا أي ما يعادل 51.4 مليون يورو وليس 200 مليونًا في الموسم، كما أشيع في الفترة الأخيرة، بموجب العقد الذي وقعه مع نادي الاتحاد أمس في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويسعى العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لإبرام صفقات من العيار الثقيل بانتداب نجوم العالم؛ لمواصلة المنافسة على البطولات والألقاب في الموسم الجديد بعد الحصول على لقب دوري روشن موسم 2022-2023.

ووفقاً للحساب الرسمي لنادي الاتحاد، فإن موعد تقديم كريم بنزيما في حفل يقام في التاسعة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة المشعة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لمشجعي النادي.

وينقل حفل استقبال وتقديم كريم بنزيما كلاعب جديد في اتحاد جدة على شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

وطرحت أسعار تذاكر حفل تقديم بنزيما عبر الموقع الرسمي للنادي، وشهد إقبالًا كبيرًا من الجماهير في الساعات الأولى بحجز نحو 30 ألف تذكرة في النصف ساعة الأولى.

وتبدأ أسعار تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما من 9 ريال وهي للدرجة الموحدة، بينما بلغ سعر التذاكر الفضية 199 ريال، فيما يبلغ سعر التذكرة الذهبية 399 ريال سعودي.