مركز إرشاد الحافلات يستقبل 248 ألف حاج وينقلهم إلى مساكنهم في مكة المكرمة

أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج في مكة المكرمة، اليوم /الأربعاء/، عن التمكن من إرشاد 4412 حافلة تنقل 248 ألفا و634 حاجا، وإيصالهم إلى مساكنهم بالعاصمة المقدسة خلال الفترة من 1 - 15 ذي القعدة، وذلك ضمن أعمال موسم الحج للعام 1444هـ.

وأوضح مدير عام المركز عبد الله سندي - حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس) - أن المركز تمكن من إرشاد حافلات ضيوف الرحمن بواسطة مرشدين مدربين تم دعمهم بأجهزة لوحية ذكية تعمل بنظام الخرائط الجغرافية الدقيقة، والتي تستخدم في رحلة إيصال حافلة الحجاج لحظة الوصول للمحطات الخارجية وحتى إيصالها لمقر السكن بآلية ذكية تضمن إيصال الحافلة بالوقت المحدد، وسط منظومة متكاملة من الخدمات أطلقها المركز منذ وقت مبكر لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أنه من بين الـ248 ألف حاج، 68 ألفا و903 حجاج تنقلهم 1707 حافلات قادمين من مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي، بالإضافة إلى 179 ألفا و731 حاجا عبر 2705 حافلات قادمين من المدينة المنورة، بمعدل يصل إلى أكثر من 900 حافلة يوميا.

وأضاف أن المركز يواصل أعماله من خلال منظومة تقنية وبكوادر وطنية مدربة تسهم في إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحجاج، وذلك عبر مسار الرحلة الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة، والذي تتم متابعته لحظة الانطلاق وحتى الوصول عبر شاشات ذكية في مركز المتابعة والتحكم من خلال منصة "أرشدني" للتأكد من سلامة وصول ضيوف الرحمن إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة.

وفي السياق، أكدت إدارة إجابة السائلين عملها على مدار الساعة لتوعية قاصدي بيت الله الحرام، حيث يجد ضيوف الرحمن فرصة لسؤال أصحاب الفضيلة في كل ما يخص أداء مناسكهم ليعبدوا الله (عز وجل) على علم وبصيرة.

وأوضح مدير الإدارة معاذ الجندل أن برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام يقوم عليه ما يزيد عن 70 من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة، لديهم من العلم الشرعي ما يُمكنهم من الرد على جميع المسائل المتعلقة بالمناسك أو الأمور الشرعية الأخرى، مشيرا إلى أن البرنامج ينفذ عبر 17 موقعا داخل المسجد الحرام وفي ساحاته، و23 كابينة هاتف مجاني و5 مكاتب للرد على السائلين هاتفيا، بالإضافة إلى تخصيص رقمين مجانيين عن طريق الهاتف المجاني.