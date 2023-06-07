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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

التعليم العالي تؤكد الالتزام بالشروط والضوابط المعلنة بشأن تحويل الطلاب المصريين العائدين من الخارج

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
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أصدرت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيان رسمي اليوم، أكدت فية الالتزام بتنفيذ كافة الضوابط والشروط المنظمة لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، والتي سبق الإعلان عنها من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي تؤكد أن الطلاب المحولين من جامعات سبق معادلة شهاداتها من المجلس الأعلى للجامعات، سيتم إجراء مقاصة لهم لتحديد المستوى الدراسي للطالب، وإعفائه من المقررات العلمية التي درسها بالفعل، وذلك سعيًا لدخول الطالب في المسار التعليمي الصحيح، وبما يضمن حصول الطالب على حقه.

وأضاف فى بيانها: أما الطلاب المحولين من جامعات لم يسبق للمجلس الأعلى للجامعات معادلة شهاداتها من قبل، سيتم إجراء اختبار لهم، لقياس المستوى، وبناء على النتيجة يتم توجيههم إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم، مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال ثلاثة أشهر. 

 

وأكدت: أنه سيتم مراجعة المدة الزمنية المحددة للطلاب لإحضار أوراقهم الثبوتية حال استمرار الظروف غير المستقرة التي تعوق حصولهم على هذه الأوراق.

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