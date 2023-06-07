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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز.. غزل المحلة يتقدم على المصري بهدف في الشوط الأول

غزل المحلة
غزل المحلة
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تقدم غزل المحلة بنتيجة 1-0 في الشوط الأول على حساب فريق المصري البورسعيدي، وذلك في اللقاء الذي يجمع الفريقان مساء اليوم على ملعب برج العرب ضمن الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف المحلة في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب مصطفي العش.

وخاض المحلة الشوط الأول بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: مصطفى العش، محمد بازوكا، معاذ الحناوى، إيهاب سمير.

خط الوسط: حميدو ماو، أحمد النادرى، أحمد الشيخ، محمد جابر.

الهجوم: جبريل أوريك، عبدالرحمن عاطف "أجويرو".

يدخل المحلة لقاء اليوم في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، اما المصري فيأتي في المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري حاليا برصيد 64 نقطة من خوض 24 فقط، ولديه أكثر من مباراة مؤجلة نظرا لانشغاله بخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا، واقترب المارد الأحمر من التتويج بالدوري هذا الموسم وذلك بعد غياب موسمين لم يتوج بهم الفريق بدرع الدوري.

غزل المحلة المصري البورسعيدي الدوري الممتاز مصطفى العش