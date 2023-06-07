نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. فيورنتينا ضد وست هام في صراع عربي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2023 في نسختها الثانية، عندما يصطدم فريق فيورنتينا الإيطالي بنظيره وست هام يونايتد الإنجليزي، في المباراة التي تحمل صراع عربي بين الفريقين.

ويحتضن ملعب فورتونا أرينا في العاصمة التشيكية براج، نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023 اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو المقبل، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، بقيادة تحكيمية من الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي.

سفيان أمرابط

وتشهد المباراة النهائية ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بين وست هام وفيورنتينا، مواجهة عربية خالصة، حيث يواجه لاعب خط الوسط المغربي سفيان أمرابط لاعب خط وسط الفيولا، مواطنه نايف أكرد مدافع المطارق ومنتخب المغرب في بطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك بعدما قدم الثنائي مستويات جيدة مع أسود الأطلس في المونديال.

وتتهافت الأندية الأوروبية الكبرى للحصول على خدمات أمرابط، بعدما ظهر بشكل مميز مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022، وكان قريبًا في الميركاتو الشتوي الماضي من الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

كما يعد أكرد، أحد الركائز الأساسية في كتيبة المدرب ديفيد مويس، بالرغم أن وست هام لم يحتل مركزًا مؤهلًا للبطولات الأوروبية في الموسم المنقضي 2022-2023 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

نايف أكرد

وينتظر سفيان أمرابط ومواطنه نايف أكرد، كتابة اسم أحدهما في سجلات تاريخ البطولة القارية، حيث سيصير الفائز منهما، أول لاعب مغربي وعربي يتوج بهذه المسابقة.

ويأتي ذلك، بعد أيام قليلة من تتويج الثنائي المغربي ياسين بونو ويوسف النصيري بلقب بطولة الدوري الأوروبي 2023، بعد فوزهما رفقة إشبيلية الإسباني على روما الإيطالي بركلات الترجيح في النهائي، ليصبح النجمين المغربيين، أول ثنائي عربي يفوز بالدوري الأوروبي مرتين، حيث لم يسبق لأي لاعب عربي التتويج بلقب أوروبي في مناسبتين، سواء في منافسات دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الأوروبي، ليدخل بذلك الثنائي المغربي التاريخ مجددًا من أوسع أبوابه.

ياسين بونو ويوسف النصيري

وكان وست هام، حسم تأهله إلى نهائي الكونفرنس ليج، بعدما تخطى عقبة ألكمار الهولندي بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1، حيث فاز عليه ذهابًا وإيابًا (2-1) في لندن و(1-0) في هولندا.

فيما بلغ فيورنتينا نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على حساب بازل السويسري بالفوز عليه بنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث خسر على ملعبه بهدفين مقابل هدف، وفي العودة نجح في إقصاء بازل من المسابقة القارية بالانتصار عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.