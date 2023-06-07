اشتباكات عنيفة في الخرطوم وتحليق مكثف لطيران الجيش السوداني

اندلعت اشتباكات متقطعة في عدة مناطق من العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، في ظل استمرار تحليق الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة السودانية.

يأتي ذلك في ظل استمرار تواصل عمليات السلب والنهب في عدة مناطق من العاصمة السودانية الخرطوم وفي مقدمتها مدينة أم درمان.

كما اندلعت اشتباكات في مجمع اليرموك بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، واندلعت اشتباكات أخرى بين الجيش وقوات الدعم في منطقة "مستودع الشجرة"، الذي يعد من أكبر مستودعات الغاز والبترول في العاصمة السودانية.

فيما اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بالقرب من معسكر طيبة في الخرطوم، وهو معسكر تابع لقوات الدعم السريع.