مستشار تحول رقمي: الحرب الروسية الأوكرانية اختبار للذكاء الاصطناعي

قال أشرف صلاح الدين مستشار التحول الرقمي، إن الذكاء الاصطناعي منذ فترة يتم توظيفه في مجالات عديدة مثل التخطيط الاستراتيجي واللوجستيات وتفاصيلها بالكامل.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الذكاء الاصطناعي دخل حيز التنفيذ في المعارك خلال الحرب الروسية الأوكرانية، عبر الاستطلاع وتحليل المعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح أن المسيرات يتم توجيهها بالذكاء الاصطناعي، لضرب أهداف معينة دون تعريض القوة البشرية لخسائر فادحة، لأن الجندي المدرب يكون باهظ الثمن حال خسارته بعد ما أنفق عليه أثناء تدريبه.

وذكر أن الذكاء الاصطناعي أيضا يستخدم في الحرب النفسية، حيث يمكنه العمل بتقنيات التزييف العميق، وهذا ما استخدمته الدولتان روسيا وأوكرانيا عبر فيديوهات مفبركة، للتأثير على نفسية الجنود.