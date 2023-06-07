خلال 24 ساعة .. ضبط 288 قضية مخدرات وتنفيذ 82940 حكما قضائيا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 288 قضية مواد مخدرة بإجمالى 318 متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (138,726 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (53,450 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,190 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (19,920 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,230 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (2,243 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,050كيلوجرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (708 جرام).

عدد (2549) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (151قطعة سلاح نارى بحوزة126متهم).. وذلك على النحو التالى:

(14) بندقية آلية.

(13) بندقيةخرطوش .

(3)طبنجات.

(121) فرد محلى.

(198) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

ضبط (189) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (82940) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(332) حكم جناية.

(26589) حكم حبس جزئى.

(4365) حكم حبس مستأنف.

(41037) حكم غرامة.

(10617) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (6) متهمين إرتكبوا

(49) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (34) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (265) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها:إعادة (48) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21830) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

