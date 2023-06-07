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الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدا | وزارة الشباب تنظم يوما توظيفيا.. اعرف التفاصيل

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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اعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الادارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة العربية جروب يوم الخميس الموافق 8 يونيه 2023  من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م
على الوظائف التالية:

* مدير مبيعات منطقه " اسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ "

* مسئول مبيعات خارجى " اسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ"

* مسئول مبيعات داخلى " اسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ"

* محاسب عملاء " البحيرة "

* منجد

* فنى لحام

* فنى سباك

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المميزات

رواتب مجزيه وحوافز
تأمين اجتماعي -طبي
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موعد ومكان التنفيذ

مركز شباب السلام بالابعاديه – البحيرة يوم الخميس الموافق 8 يونيه ٢٠٢٣ من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م

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للتقديم يرجى ملئ الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد

https://forms.office.com/r/wjLgfCv0tt

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أو التسجيل مباشرة علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://tawzeefmasr.com

وزارة الشباب توظيف مصر اشرف صبحي احمد محمدي الوظائف التالية