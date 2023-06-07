الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها بكافة الطرق والمحـاور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76357 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:19002 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 728 مخالفة السير بدون تراخيص 6 دراجات نارية مخالفة 32 مخالفة موقف عشوائى 22 مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .