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الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها بكافة الطرق والمحـاور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76357 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:19002 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 728 مخالفة السير بدون تراخيص 6 دراجات نارية مخالفة 32 مخالفة موقف عشوائى 22 مخالفة شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
يأتي ذلك  تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن ضبط 76357 مخالفة مخالفة تجاوز السرعة المقررة وزارة الداخلية