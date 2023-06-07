ننشر تفاصيل اجتماع اللجنة الأمنية وتفعيل القرار ١١٠ بميناء دمياط



ترأس اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الاجتماعات الدورية للجنتي تفعيل القرار 110 لسنة 2000 و اللجنة الأمنية بحضور اللواء بحرى طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط و الاستثمار ولفيف من قيادات الجهات المختصة .

تناولت الاجتماعات عرض لآخر مستجدات الجهات العاملة بالميناء وتضمن العرض موقف معامل الحجر الزراعي وسلامة الغذاء والرقابة على الصادرات و الواردات ، ومبنى لجان الفحص المشترك ، والوقوف على آخر جهود استكمال النماذج الخاصة باتفاقية تيسير حركة الملاحة الدولية (FAL) ، وجهود التخلص من المهامل والرواكد بالميناء والتنسيق المستمر بين الجهات ذات الصلة بهذا الشأن داخل ميناء دمياط .

كما تم مناقشة عدد من المقترحات ذات الصلة بتيسير وتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع وحسن سير وانتظام العمل بالتنسيق مع جميع أطراف المجتمع المينائي .

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ،بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة ، منها السفينة ( SUKHOOR ALKHALEEJ ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 45000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص ، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

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بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28973 طن تشمل : 19950 طن يوريا و 3300 طن كلينكر و 5723 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47304 طن تشمل : 10403 طن خردة و 3983 طن نواتج تقطير و 2588 طن كسب فول صويا و 627 طن فول صويا معبأ و 115 طن بازلاء و 1033 طن أرز معبأ و 2467 طن فول صويا صب و 1304 طن ابلاكاش و 245 طن خشب زان و 700 طن كسب صويا و 5031 طن ذرة و 3787 طن شعير و 15021 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1411 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 235 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4079 حاوية مكافئة.