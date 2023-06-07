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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متخصص بالشأن الروسي يوضح دور الذكاء الاصطناعي في تفجير سد نوفا كاخوفكا

تفجير سد نوفا كاخوفكا
تفجير سد نوفا كاخوفكا
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قال الدكتور سمير أيوب المتخصص في الشؤون الروسية، إن الذكاء الاصطناعي والحرب الذكية في أراضي أوكرانيا أصبحت هي الأساس في النزاع بين روسيا والغرب بشكل عام.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن سد نوفا كاخوفكا هو سد ضخم وكبير يحتاج إلى أطنان من المتفجرات، لكن باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن تحديد نقاط ضعف معينة في السد تتسبب في انيهاره.

ولفت إلى أن هذه الحرب أصبحت أساسا للمبارزة التكنولوجية بين الغرب وروسيا، وحين بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا لم تتوقع أن تصل الأمور لهذا الحد، وأن تكون أمريكا وأوروبا الذين هيأوا لهذه الحرب على أهبة الاستعداد لاستخدام الأسلحة المتطورة الذكية.

وأوضح أن أسلحة الدمار الشامل الآن قد لا تعطي نتائج مثل الأسلحة التكنولوجية المتطورة، من المسيرات وأدوات التنصت، ولذلك أصبحت مسألة الذكاء الاصطناعي في الحروب حساسة جدا.

تفجير سد نوفا كاخوفكا الدكتور سمير أيوب الشؤون الروسية الذكاء الاصطناعي أوكرانيا