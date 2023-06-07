شاهد.. فيتوريا يبدي حزنه بسبب موعد مباراة مصر وغينيا

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن حزنه من تحديد موعد مباراة غينيا، بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، موضحا إن هناك 3 مباريات فقط في العالم تلعب يوم 14 خلال فترة التوقف الدولي.



وتابع “فيتوريا” خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل المعسكر المقبل، قائلا أرسلنا 3 خطابات لتغيير موعد المباراة دون جدوى، فكيف نلعب مباراة يوم 14 وفترة التوقف الدولي يوم 12.



واختتم المدير الفني لمنتخب مصر الأول، حديثه قائلا: كل المنتخابات سوف تلعب في يوم 16 و17، فلماذا تم تمديد هذا الموعد للفراعنة.