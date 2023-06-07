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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. فيتوريا يبدي حزنه بسبب موعد مباراة مصر وغينيا

فيتوريا
فيتوريا
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كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن حزنه من تحديد موعد مباراة غينيا، بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، موضحا إن هناك 3 مباريات فقط في العالم تلعب يوم 14 خلال فترة التوقف الدولي.


وتابع “فيتوريا” خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل المعسكر المقبل، قائلا أرسلنا 3 خطابات لتغيير موعد المباراة دون جدوى، فكيف نلعب مباراة يوم 14 وفترة التوقف الدولي يوم 12.
 

واختتم المدير الفني لمنتخب مصر الأول، حديثه قائلا: كل المنتخابات سوف تلعب في يوم 16 و17، فلماذا تم تمديد هذا الموعد للفراعنة.

البرتغالي روي فيتوريا روي فيتوريا