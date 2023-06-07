محافظ الجيزة يتابع سير العمل بمستشفى مبارك المركزى بمنشأة القناطر.. صور

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سير العمل بمستشفى مبارك المركزى للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات واقسام الطوارئ والعناية المركزة.



ووجه اللواء أحمد راشد مدير مديرية الشئون الصحية بالانتهاء من أعمال التجديد وصيانة شبكات المرافق بالمستشفى والتى من المقرر تنفيذ أعمال تطوير شامل لها بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.



شملت جولة المحافظ المرور على أقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة، حيث تابع المحافظ عملية تسجيل الحضور و الانصراف للأطباء والإداريين وبحث مع مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ومدير المستشفى الإحتياجات ومتطلبات رفع كفاءة العمل بها.



وخلال حديثه مع عدد من المواطنين من متلقى الخدمات الطبية داخل المستشفى اطمئن المحافظ على مستوى الخدمات المقدمة لهم ومدى توافر الأدوية والأطقم الطبية على مدار اليوم.



رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، سامح عشماوى مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.